Janus Henderson Investors : les dividendes européens se distinguent au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les dividendes européens (hors Royaume-Uni) ont atteint le montant record de 176,5 milliards de dollars, en hausse de 18,7% au deuxième trimestre en glissement annuel, a annoncé Janus Henderson Investors. La croissance sous-jacente s’est élevée à 7,5% après ajustement des effets de change et d’autres facteurs mineurs. Il s’agit de la croissance la plus solide depuis le deuxième trimestre 2015.Le gestionnaire d'actifs souligne que des records ont été atteints en France, en Allemagne, en Suisse, aux Pays-Bas, en Belgique, au Danemark et en Irlande. Il note par ailleurs que la croissance a largement été répartie sur l'ensemble des pays et des secteurs et que très peu de sociétés de l'indice ont réduit leurs versements.Janus Henderson Investors précise que les deux-tiers des dividendes de la région ont été versés au cours de la période.