Janus Henderson Investors : les valeurs technologiques sont dans une impasse

Janus Henderson Investors ne pense pas qu’une résolution des tensions entre la Chine et les Etats-Unis soit probable à court terme. Elles s’expliquent en effet fondamentalement par la technologie et le contrôle de la propriété intellectuelle. Pour le gestionnaire d’actifs, la technologie et la sécurité nationale sont de plus en plus imbriquées car nous approchons d’un point d’inflexion en matière d’intelligence artificielle.Il conçoit le désir de Trump de protéger la propriété intellectuelle de la technologie américaine comme l'un des piliers de sa politique actuelle, qui se traduit non seulement sous forme de droits de douane, mais aussi de contrôles plus stricts sur les exportations et les transferts en matière de propriété intellectuelle.D'autre part, pour exactement les mêmes raisons, le développement de son industrie technologique intérieure est une partie essentielle des objectifs de la Chine pour 2025.S'agissant des valeurs technologiques, Janus Henderson Investors pense que nous sommes maintenant dans une impasse. Leur valorisation demeure élevée malgré la correction et qu'aucune rotation significative durable, prévue depuis longtemps, n'a eu lieu, des valeurs de croissance aux valeurs décotées (ou " value ").Pour le gérant, la façon dont nous sortirons de cette impasse sera la clé de la direction des marchés et sera déterminée par l'orientation de la courbe des taux et l'impact de la relance chinoise à partir de fin 2018.