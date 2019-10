Janus Henderson Investors obtient le Label ISR pour le fonds Horizon Global Sustainable Equity

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Janus Henderson Investors a obtenu le Label ISR (Investissement Socialement Responsable) pour le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity, géré par Hamish Chamberlayne. Lancé en mai 2019 pour satisfaire les besoins de la clientèle continentale par rapport aux questions liées au Brexit sur le fonds de droit anglais, le fonds Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity (de droit Luxembourgeois), compte aujourd'hui plus de 200 millions de dollars d'encours sous gestions, et plus d'un milliard de dollar pour la stratégie au global.La stratégie vise à surperformer le marché à long-terme en créant un portefeuille d'actions internationales, tout d'abord en ayant des critères strictes d'exclusion (comme les armes, le tabac ou encore les énergies fossiles) puis en investissant dans 50 à 70 sociétés selon cinq thèmes environnementaux (efficience, énergie verte, gestion de l'eau, services environnementaux et transports écologiques) et cinq thèmes sociaux (accès à la propriété et aux services financiers, sécurité, qualité de vie, éducation et technologie, puis santé).