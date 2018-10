Janus Henderson Investors renforce son équipe de distribution en France

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Janus Henderson Investors annonce la nomination de Charles Kanengieser en tant que « Sales Manager » pour la France et Monaco avec effet immédiat. Placé sous la supervision de Jon Dubarbier, Directeur de la distribution externe pour la France et Monaco, Charles Kanengieser rejoint l’équipe de vente basée à Paris et sera plus particulièrement en charge de promouvoir l’offre d’investissement de Janus Henderson auprès de la clientèle « wholesale ».Charles Kanengieser, 32 ans, possède près de 10 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Il a commencé sa carrière en 2009 au sein de Crédit Suisse, avant de rejoindre en 2010, Groupama Asset Management au poste de support commercial Europe de l'Ouest et du Nord. En 2012, il intègre Muzinich & Co, d'abord comme support Commercial et Marketing, avant d'en devenir Directeur Associé Marketing et Relations Clients en 2012.