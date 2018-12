Janus Henderson lance un fonds actions thématique sur les biotechs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Janus Henderson Investors annonce le lancement d’un fonds actions thématique sur les biotechs, le Janus Henderson Horizon Biotechnology Fund. Cette Sivac de droit luxembourgeois investira dans des sociétés du secteur de la biotechnologie, ou des sociétés liées à ce secteur, en ciblant plus particulièrement celles qui apportent une réponse aux importants besoins médicaux non satisfaits à travers le monde.Il sera co-géré par Andy Acker et Dan Lyons qui disposent, à eux deux, de plus de 40 ans d'expérience en matière d'investissement sur le secteur de la biotechnologie." Le succès du développement de médicaments est binaire par nature, créant des disparités importantes entre les gagnants et les perdants ", rappelle le gérant dans sa description du processus d'investissement.L'équipe utilise ses modèles statistiques exclusifs et son expertise scientifique pour analyser la probabilité de succès des médicaments en phase de développement clinique. Elle tient également compte du point de vue des médecins, des patients et des payeurs pour évaluer les perspectives commerciales des thérapies nouvelles et existantes.