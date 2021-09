Janus Henderson lance un nouveau fonds pour les technologies durables

Janus Henderson Group a annoncé le lancement du Janus Henderson Horizon Sustainable Future Technologies Fund, qui a pour objectif de générer une croissance du capital à long terme en investissant dans des sociétés liées aux technologies durables. Le fonds, qui sera disponible sous la forme d'une SICAV, s'adresse principalement aux investisseurs institutionnels et de détail en gros sur les marchés de l'EMEA et de l'Asie.



Il s'agira d'un fonds " vert foncé " au sens de l'article 9 (conformément au règlement de l'UE sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers) avec un objectif d'investissement durable, offrant aux clients une solution technologique unique pour répondre à la demande croissante du marché en matière de fonds durables.



L'approche d'investissement du fonds utilisera un cadre thématique positif pour sélectionner les investissements, qui s'aligneront sur les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies et dont au moins 50 % des revenus proviendront des thèmes technologiques durables du fonds.



L'objectif de durabilité du Sustainable Future Technologies Fund assure une diversification et une différenciation significatives par rapport aux technologies traditionnelles, en offrant une exposition aux entreprises technologiques émergentes conformes aux ODD de l'ONU ; cette stratégie élargit l'éventail des solutions d'investissement durable offertes aux clients.