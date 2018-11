Janus Henderson : les dividendes mondiaux ont atteint un nouveau record pour le troisième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Le troisième trimestre a été, une fois de plus, excellent pour les dividendes à l'échelle internationale, la vigueur continue de l'économie mondiale renforçant la rentabilité des sociétés à travers le monde, selon le dernier rapport de l'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux. Les dividendes ont augmenté de 5,1 % pour atteindre le nouveau montant record de 354,2 milliards de dollars pour le troisième trimestre.Les dividendes trimestriels des États-Unis, du Canada, de Taïwan et d'Inde ont tous atteint des niveaux historiques, alors que les dividendes chinois ont renoué avec la croissance, après trois années de contraction.Les prévisions de croissance des dividendes totaux de Janus Henderson demeurent inchangées (8,5%), ce qui porte le montant des dividendes totaux pour 2018 à 1 359 milliards de dollars. Ceci signifie toutefois que la croissance des dividendes sous-jacents en 2018 sera de 8,1%, en hausse par rapport aux prévisions du dernier rapport du JHGDI (7,4%).Ben Lofthouse, gérant actions internationales à fort rendement chez Janus Henderson déclare: “Le troisième trimestre a dépassé nos attentes mais, surtout, la qualité de la croissance a été meilleure que prévue, malgré l'incidence négative des effets de change et la baisse des dividendes extraordinaires. Mais, surtout, notre mesure de base sous-jacente de la croissance a été solide.""2018 est peut-être une année volatile et plus complexe pour les marchés boursiers, mais la croissance régulière des bénéfices signifie que les dividendes devraient continuer à progresser régulièrement", poursuit le gérant."Les prévisions de croissance des bénéfices des sociétés pour 2019 commencent à être mises sous pression, vu que nous nous trouvons sur la fin du cycle économique. Ceci ne signifie toutefois pas que les bénéfices vont chuter mais plutôt que le rythme de la progression pourrait désormais être plus lent que prévu. La croissance des bénéfices et la solidité des flux de trésorerie signifient que les dividendes devraient continuer d'être bien soutenus et les investisseurs à la recherche de revenu devraient regarder la prochaine année avec optimisme", conclut Ben Lofthouse.