Janus Henderson nomme un nouveau responsable mondial des stratégies multi-asset et alternatives

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Janus Henderson Investors annonce la nomination du Dr Michael C. Ho au poste de responsable mondial des stratégies multi-asset et alternatives, à compter du 14 janvier 2019. Michael dirigera et supervisera les équipes d’allocation d’actifs, multi stratégies et stratégies alternatives à l’échelle internationale. Il intègrera également le comité de direction de Janus Henderson Investors et sera basé à Londres." Michael dispose d'une vaste expérience dans l'industrie ", explique Janus Henderson Investors. Il a récemment occupé le poste de directeur des investissements pour les solutions d'investissement d'UBS Asset Management à Londres.De 2012 à 2017, Michael était directeur des investissements pour les stratégies alternatives, global macro et les actions des marchés émergents gérées de façon active, managing director senior et gérant de portefeuille chez State Street Global Advisors.