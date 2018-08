Janus Henderson : nouveau record pour les dividendes au deuxième trimestre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Les dividendes ont augmenté de 12,9% à l'échelle internationale au cours du deuxième trimestre par rapport à la même période de l'an dernier, pour atteindre 497,4 milliards de dollars, atteignant aisément un nouveau record, selon l'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux. Les dividendes totaux ont augmenté dans quasiment toutes les régions du monde.Des records ont été atteints dans 12 pays, dont la France (50,9 milliards de dollars, en progression de 23,6%), le Japon (35,9 milliards de dollars, en augmentation de 14,2%) et les États-Unis (127,3 milliards de dollars, en hausse de 5,1%), qui font partie des plus importants contributeurs à l'indice.L'indice Janus Henderson des dividendes mondiaux a atteint le nouveau sommet de 182 à la fin du trimestre, ce qui signifie que les dividendes mondiaux ont augmenté de plus de quatre-cinquièmes depuis 2009.