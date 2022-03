Janus Henderson poursuit le renforcement de son équipe Portfolio Construction and Strategy 14/03/2022 | 09:41 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Janus Henderson Investors a annoncé la nomination de Matt Bullock au poste de responsable de l’équipe Portfolio Construction and Strategy pour la zone Europe, Moyen-Orient et Afrique. Matt Bullock, qui a pris ses fonctions le 31 janvier 2022, travaille à Londres et est rattaché à Adam Hetts, responsable mondial de l’équipe Portfolio Construction and Strategy (PCS).



" Ce nouveau rôle constitue une transformation pour l'activité mondiale de l'équipe PCS ", a expliqué le gestionnaire d'actifs. Matt Bullock au pour objectif de développer le dialogue avec les clients institutionnels de la région EMEA et de diriger l'équipe de stratégistes de portefeuille basée à Londres.



Matt Bullock bénéficie de plus de 20 ans d'expérience dans le secteur des services financiers et a travaillé pour Wellington Management en qualité de directeur des investissements pour les solutions multi-stratégies et la gestion thématique. Il a également occupé plusieurs postes de direction axés sur les marchés de la région EMEA, notamment chez BlackRock et Pendal Group (anciennement BT Investment Management).



En plus de la nomination de Matt, Janus Henderson annonce celle de Peter Harrington-Howes au poste de stratégiste de portefeuille senior aux États-Unis. Peter possède plus de 16 ans d'expérience dans le secteur des services financiers. Avant de rejoindre Janus Henderson, il était conseiller senior en portefeuille chez Natixis, où il travaillait avec des clients intermédiaires et institutionnels sur les marchés américains, latino-américains et américains offshore.



L'équipe PCS de Janus Henderson fournit aux clients des analyses de portefeuilles personnalisées ainsi que des informations sur mesure, via des rapports de diagnostic reposant sur des données et des contenus exclusifs concernant l'allocation d'actifs et le contexte macroéconomique. Ce nouveau service complémentaire aide les clients à construire des portefeuilles plus résilients en décryptant leurs propres facteurs de performance et en leur proposant les perspectives d'investissement de l'équipe PCS.



Avec les nominations de Peter et Matt, l'équipe PCS réunit désormais 15 collaborateurs couvrant les États-Unis, les marchés offshore américains, l'Amérique latine et la région EMEA. Elles font suite au récent recrutement de Mario Aguilar en tant que stratégiste de portefeuille senior pour l'Amérique latine, le marché offshore américain et la péninsule ibérique, annoncé en janvier dernier.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv BLACKROCK, INC. -1.46% 687.04 -24.96% DOW JONES AFRICA TITANS 50 INDEX -0.98% 561.1 5.37% JANUS HENDERSON GROUP PLC 0.15% 32.38 -22.79% PENDAL GROUP LIMITED 6.56% 4.55 -23.34% S&P AFRICA 40 INDEX -1.17% 181 4.62% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue