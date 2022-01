Janus Henderson renforce son équipe de vente au Benelux 19/01/2022 | 10:42 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Janus Henderson Investors annonce la nomination de Thibault Delbarge au poste de responsable des ventes Benelux. Thibault Delbarge , qui a pris ses fonctions le 17 janvier 2022, travaillera au Luxembourg et sera rattaché à Arnaud Gerard, Directeur commercial Benelux, qui est responsable de l’ensemble du marché wholesale dans la région. Dans cette nouvelle fonction, il sera chargé du développement et de la pérennisation des relations nouvelles et existantes au Benelux.



Thibault Delbarge rejoint Janus Henderson après avoir travaillé pour Brookfield Asset Management en tant que responsable de la relation client en charge du développement dans les pays scandinaves et le Benelux ainsi que de la promotion des services de la société dans divers domaines (immobilier, infrastructures, énergies renouvelables, capital-investissement et crédit). Avant cela, il a travaillé 6 ans chez Allianz Global Investors, où il dirigeait le développement commercial sur le marché wholesale pour la Belgique et le Luxembourg.





© AOF 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ALLIANZ SE -0.77% 224.3 8.81% BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. -4.02% 69.55 -8.95% JANUS HENDERSON GROUP PLC -2.43% 40.07 -4.46% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue