Janus Henderson: une stratégie "dynamique" pour limiter le risque sur les marchés actions américains

Le 02 octobre 2023 à 15:20 Partager

" Rester investi sur les marchés américains en bénéficiant de différentes sources de performances (actions et obligations) et par construction, de limiter la volatilité engendrée par ceux-ci ". C'est le défi de la stratégie " Balanced " du gérant Janus Henderson, présentée par Investir sur les marchés actions américains par Jeremiah Buckley, gérant de portefeuille et chef de l'équipe responsable, lors d'un déjeuner de presse organisé à Paris le 28 septembre.



Dotée de plus de 40 milliards d'actifs sous gestion, Balanced bénéficie du savoir faire d'une équipe de gestion basée à Denver et Chicago.



Le gérant privilégie une approche " dynamique " de l'allocation d'actifs qui évolue entre 35 % et 65 % d'actions en fonction des conditions du marché. Une recherche intégrée permet à ses analystes de travailler côte à côte et de couvrir les mêmes secteurs, qu'ils soient chargés des actions ou des obligations. La stratégie place la recherche au premier rang de ses priorités.



En matière d'actions, Balanced privilégie les grosses capitalisations à potentiel de croissance, engagées dans la transition numérique et bénéficiant de l'innovation. On compte parmi ses plus importantes participations Microsoft, Apple et Alphabet (Google), mais aussi NVidia et Mastercard. S'agissant des obligations, l'équipe veut capitaliser sur le hiatus entre les anticipations du marché et ses propres prévisions de croissance.



En matière d'ESG, l'équipe Balanced se focalise sur le lien entre les pratiques de durabilité et la croissance à long terme.