Japan Airlines (JAL): chute de 30% du bénéfice net au 1S

Tokyo (awp/afp) - La compagnie aérienne nippone Japan Airlines (JAL) a annoncé jeudi une chute de 30% sur un an de son bénéfice net du premier semestre 2019/20, à 51 milliards de yens (425 millions d'euros), victime d'une moindre demande sur les vols internationaux et le fret.

JAL, tout comme sa concurrente et compatriote ANA Holdings, pâtit des tensions commerciales sino-américaines, qui affaiblissent son activité fret, et des frictions historiques entre le Japon et la Corée du Sud, qui ont fait chuter les flux de touristes entre les deux pays depuis cet été.

Les manifestations pro-démocratie à Hong Kong ont aussi affecté les voyages de Japonais vers cette destination.

Le bénéfice d'exploitation de JAL a dévissé de 16% sur un an à 81 milliards de yens, en raison de dépenses générales plus élevées, le pétrole ayant par moment un impact négatif.

Durant les six mois passés en revue, 4,58 millions de passagers ont choisi JAL pour des vols internationaux (-0,5% sur un an) et les revenus afférents ont diminué de 1,2%.

Par ailleurs, 18 millions de personnes ont voyagé dans des avions JAL sur les lignes intérieures, soit une augmentation de 4,4% sur un an (+3,3% pour les revenus), grâce notamment à la succession de jours fériés en mai plus longue que d'habitude du fait des congés exceptionnels liés au changement d'empereur.

Pour l'ensemble de l'exercice débuté le 1er avril, JAL a révisé négativement une partie de ses objectifs: le groupe s'attend certes toujours à une baisse de 24% de son bénéfice net à 114 milliards de yens mais son chiffre d'affaires devrait monter moins que prévu, de seulement 1,9% au lieu de 5%, à 1.516 milliards de yens.

afp/jh