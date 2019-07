Japon-Chambre haute-Abe pourrait conserver la majorité des 2/3

TOKYO, 21 juillet (Reuters) - La coalition au pouvoir au Japon, dominée par le Parti libéral-démocrate (PLD, droite) du Premier ministre Shinzo Abe, devrait conserver une solide majorité a la chambre haute du parlement et il n'est pas exclu qu'elle préserve aussi celle des deux-tiers, à en croire un sondage à la sortie des urnes rendu public dimanche après la clôture du scrutin.

Selon une projection, la coalition que forme le PLD et son petit partenaire du Komeito pourrait contrôler de 67 à 77 sièges, sur un total de 124 remis en jeu à la Chambre des conseillers, qui compte au total 245 sièges.

Pour conserver la majorité des deux-tiers, nécessaire pour pouvoir réviser la Constitution (et notamment l'Article 9 sur le renoncement du Japon à la belligérance) comme le souhaiterait le nationaliste Shinzo Abe, la coalition et ses alliés de même obédience doivent remporter 85 sièges au scrutin de ce dimanche. (Kiyoshi Takenaka et Linda Sieg; Eric Faye pour le service français)