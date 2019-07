Japon-Chambre haute-Abe pourrait conserver la majorité des 2/3

(.)

TOKYO, 21 juillet (Reuters) - La coalition au pouvoir au Japon, dominée par le Parti libéral-démocrate (PLD, droite) du Premier ministre Shinzo Abe, devrait conserver une solide majorité a la chambre haute du parlement et il n'est pas exclu qu'avec l'appui d'alliés favorable à la révision de la Constitution, elle préserve aussi celle des deux-tiers, à en croire un sondage à la sortie des urnes rendu public dimanche après la clôture du scrutin.

Selon une projection, la coalition que forme le PLD et son petit partenaire du Komeito pourrait contrôler de 67 à 77 sièges, sur un total de 124 remis en jeu à la Chambre des conseillers, qui comptera désormais au total 245 sièges.

Le PLD détient 70 sièges parmi ceux qui n'étaient pas remis en jeudi dimanche, si bien qu'il lui faut gagner 53 des 124 en lice pour conserver la majorité absolue à lui seul à la chambre haute, ce qui est son objectif avoué.

Le PLD et le parti Komeito doivent remporter ensemble 63 sièges pour gagner plus de la moitié des sièges remis en jeu et ainsi accentuer leur majorité à la Chambre des conseillers.

Ces deux partis, associés aux députés du Parti de l'innovation du Japon et à certains indépendants - ouverts à une révision de la Constitution -, doivent totaliser dimanche 85 sièges pour garder une majorité des deux-tiers, selon des calculs effectués par certains médias nippons. Le camp favorable à la révision de la Constitution détient 79 des sièges qui n'étaient pas renouvelés dimanche.

Une révision constitutionnelle (notamment l'Article 9 sur le renoncement du Japon à la belligérance), souhaitée par le nationaliste Shinzo Abe, nécessite le feu vert des deux-tiers des élus dans les deux chambres du parlement, et une majorité des voix lors d'un référendum. Le camp des partisans d'une révision de la Constitution de 1947, promulguée au début de la période d'occupation américaine et qui n'a pas été modifiée depuis lors, détient par ailleurs la majorité des deux-tiers à la chambre basse. (Kiyoshi Takenaka et Linda Sieg; Eric Faye pour le service français)