par Kiyoshi Takenaka et Chris Gallagher

WAJIMA, Japon, 4 janvier (Reuters) - Des milliers de secouristes tentaient de retrouver des survivants après les séismes qui ont fait au moins 81 morts dans l'ouest du Japon il y a près de 72 heures.

Des séismes, dont le plus important a atteint une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter, a frappé la péninsule de Noto le jour du Nouvel An.

"De nombreuses personnes se trouvent encore dans des bâtiments qui se sont effondrés et attendent d'être secourues", a déclaré le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, lors d'une conférence de presse.

"Nous mettrons tout en oeuvre pour secourir le plus grand nombre de personnes d'ici ce soir, alors que 72 heures se seront écoulées depuis la catastrophe", a-t-il ajouté.

Selon les secouristes, le taux de survie chute 72 heures après le séisme.

Les routes coupées, les infrastructures endommagées, et l'éloignement des zones les plus touchées ont compliqué les opérations de sauvetage.

Près de trois jours après la catastrophe, l'aide matérielle arrive au compte-gouttes, mais les personnes évacuées sont toujours privées de nourriture, d'eau potable, de chauffage et de moyens de communication, et elles sont confrontées à des températures glaciales et au mauvais temps, ont dit les autorités.

Le gouvernement japonais s'est engagé à fournir de l'aide de manière proactive au lieu d'attendre que les autorités locales déposent des demandes officielles.

Une partie de l'aide a été acheminée par voie maritime plutôt que par voie terrestre, des bateaux des garde-côtes ayant atteint les ports de Wajima et de Suzu mercredi.

Les plus gros navires n'ont cependant pas pu accoster dans les baies de la péninsule de Noto, le fond marin ayant été déformé par le tremblement de terre, a déclaré jeudi le gouverneur de la préfecture d'Ishikawa, Hiroshi Hase. (Avec la contribution de Sakura Murakami et Kantaro Komiya à Tokyo; version française Camille Raynaud)