Japon-Coronavirus et neige perturbent les festivités du Nouvel An

TOKYO, 31 décembre (Reuters) - De nombreux vols ont été annulés jeudi au Japon alors que d'importantes quantités de neige sont tombées dans plusieurs régions, des conditions météorologiques qui jettent une ombre supplémentaire sur les festivités du Nouvel An, déjà réduites à cause de la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a exhorté la population à célébrer de manière la plus simple possible le réveillon, en évitant les rassemblements et déplacements non essentiels, principalement à cause de la crise sanitaire.

Les compagnies aériennes Japan Airlines et All Nippon Airways ont annulé ou prévoyaient d'annuler quelque 140 vols, a rapporté la télévision publique NHK.

Depuis plusieurs semaines, le Japon fait face à une troisième vague de l'épidémie de coronavirus. Il a interdit lundi l'entrée sur son territoire des non-résidents après avoir détecté des cas de contamination au variant du coronavirus apparu en Grande-Bretagne.

A Tokyo, où la gouverneure a dit mercredi craindre une "explosion" des nouvelles infections, plus de 1.300 nouveaux cas quotidiens ont été recensés au cours des vingt-quatre dernières heures, selon NHK. C'est la première fois que le bilan sur une journée dépasse le seuil des 1.000 infections dans la capitale. (Kaori Kaneko et Elaine Lies; version française Jean Terzian)