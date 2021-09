Japon-Fumio Kishida élu à la tête du parti au pouvoir

par Antoni Slodkowski et Ju-min Park

TOKYO, 29 septembre (Reuters) - L'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida a remporté mercredi la direction du Parti libéral-démocrate (PLD) japonais au pouvoir, une victoire qui lui garantit pratiquement la succession dans quelques jours de Yoshihide Suga au poste de Premier ministre du Japon.

Fumio Kishida, qui ne bénéfice que d'un soutien modéré du public, a battu l'ancien ministre de la Défense actuellement chargé de la campagne de vaccination contre le COVID-19, Taro Kono, franc-tireur populaire, lors d'un second tour électoral.

Un premier tour les avait opposés à l'ultra-conservatrice Sanae Takaichi et Seiko Noda, issue de l'aile libérale, en déclin, du PLD. (Reportage Antoni Slodkowski, Leika Kihara et Ju-min Park, avec la contribution de Daniel Leussink et Ritsuko Ando, version française Claude Chendjou et Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)