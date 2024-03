Japon: GSAM prévoit que la hausse des taux d'aujourd'hui ne sera pas la dernière

Le 19 mars 2024 à 14:44 Partager

"La hausse des taux d'aujourd'hui, la première depuis 2007 et la fin du contrôle de la courbe des taux, marquent la fin d'un régime de politique monétaire non conventionnelle", déclare Gurpreet Garewal, stratégiste chez Goldman Sachs Asset Management (GSAM), suite à la décision de la banque centrale japonaise de relever son taux directeur. "Une croissance plus forte des salaires, associée à une inflation de base supérieure à 2 % depuis fin 2022, a aidé la Banque du Japon à prendre confiance dans le cycle vertueux entre les salaires et l’inflation".



Pour elle "la perception selon laquelle la banque centrale adoptera une approche 'one and done' (c'est-à-dire une hausse unique) peut expliquer la réaction mesurée des marchés".



"Nous anticipons des hausses de taux supplémentaires, bien que limitées, étant donné que les taux réels au Japon restent bas et les conditions financières accommodantes par rapport au contexte d'inflation", ajoute-t-elle.