Japon-Hausse moindre qu'attendu des exportations en juillet

TOKYO, 16 août (Reuters) - Les exportations japonaises ont augmenté moins qu'attendu en juillet à cause notamment d'une diminution des livraisons automobiles vers les Etats-Unis et de l'incertitude provoquée par les tensions commerciales mondiales.

Les exportations ont augmenté de 3,9% par rapport à juillet 2017, montrent les données publiées jeudi par le ministère des Finances, un rythme bien inférieur à la hausse de 6,3% attendue par les économistes interrogés par Reuters. En juin, la progression était ressortie à 6,7%.

Donald Trump a menacé d'instaurer d'importantes taxes douanières sur les importations américaines d'automobiles, une mesure susceptible de pénaliser durement les groupes japonais. Le président américain, chantre de l'"America First", a pour but de réduire le déficit commercial des Etats-Unis dans le secteur automobile avec l'Allemagne et le Japon notamment.

En juillet, les exportations du Japon vers les Etats-Unis ont chuté de 5,2% d'une année sur l'autre, à cause d'une baisse de 12,1% des livraisons d'automobiles.

Les importations en provenance des Etats-Unis ont, elles, augmenté de 11% par rapport à la même période l'an dernier, avec en premier lieu les importations de pétrole brut, de moteurs et de gaz de pétrole liquéfié.

En conséquence, l'excédent commercial du Japon avec les Etats-Unis a baissé de 22,1% entre juillet 2017 et juillet 2018, pour s'établir à 502,7 milliards de yens (3,9 milliards d'euros).

Quant aux importations globales du Japon, elles ont augmenté de 14,6% sur un an en juillet, une progression légèrement supérieure à la hausse de 14,4% attendue par les économistes.

Au total, le Japon affiche un déficit commercial de 231,2 milliards de yens (1,83 milliard d'euros), très supérieur à l'estimation médiane de 50 milliards de yens. (Tetsushi Kajimoto, Jean Terzian pour le service français)