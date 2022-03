Japon-Kuroda (BoJ) voit l'inflation rester en deçà de l'objectif de 2%

par Leika Kihara

TOKYO, 17 mars (Reuters) - Il est peu probable que l'inflation atteigne l'objectif de 2% fixé par la Banque du Japon (BoJ), et ce, même en tenant compte de la hausse des prix de l'énergie, a déclaré jeudi le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, plaidant pour le maintien d'une politique monétaire ultra-accommodante.

Ses remarques soulignent la divergence croissante entre la position "dovish" de la BoJ et celle de la Réserve fédérale américaine, qui a relevé ses taux d'intérêt mercredi pour la première fois depuis 2018.

"Il faudra plus de temps pour atteindre notre objectif d'inflation de 2% de manière stable, il est donc trop tôt pour débattre des détails d'une sortie de la politique accommodante", a déclaré Haruhiko Kuroda au Parlement japonais.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation de base, qui a atteint 0,2% en janvier, s'accélère pour atteindre près de 2% à partir d'avril, à mesure que l'effet des réductions des frais de téléphonie mobile se dissipe.

La récente flambée des prix de l'énergie et des matières premières, provoquée par la guerre en Ukraine et les sanctions prises contre la Russie, ajoute aux pressions inflationnistes et son impact devrait persister pendant la majeure partie de cette année.

Haruhiko Kuroda a toutefois minimisé la possibilité que l'inflation atteigne 2% suffisamment longtemps pour justifier l'arrêt des mesures de stimulus.

"Je ne pense pas que le Japon soit dans une situation où l'inflation atteindrait 2% de manière stable, même si l'impact des réductions des frais de téléphonie mobile s'atténue et que les prix de l'énergie continuent d'augmenter", a-t-il déclaré.

Lorsque l'inflation atteindra 2%, la BoJ envisagera de sortir de la politique ultra-accommodante et dévoilera ses plans, a-t-il indiqué.

"Ce faisant, nous orienterons la politique monétaire de manière à ce que les marchés, y compris ceux des obligations d'Etat japonaises, restent stables", a-t-il ajouté.

Lors de sa réunion de deux jours qui s'achèvera vendredi, la BoJ devrait maintenir sa politique et mettre en garde contre l'aggravation des risques économiques liés à la crise ukrainienne. (version française Camille Raynaud)