Japon-La BoJ maintient sa politique monétaire, relève ses prévisions d'inflation

TOKYO, 21 juillet (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a laissé jeudi ses taux d'intérêt inchangés et a mis en garde contre les risques pour une économie fragile, tout en relevant ses prévisions d'inflation.

Cette décision intervient quelques heures avant que la Banque centrale européenne n'annonce si elle relève ses taux d'intérêt pour la première fois depuis plus d'une décennie.

La BoJ a déclaré à plusieurs reprises qu'elle n'était pas pressée de lever ses mesures de soutien à l'économie, et ce bien que l'inflation ait dépassé son objectif de 2% en raison de la hausse des prix du carburant et des matières premières.

"L'incertitude concernant l'économie japonaise est très grande. Nous devons rester vigilant quant aux mouvements des marchés financiers et de devises, ainsi que sur l'impact qu'ils pourraient avoir sur l'économie et les prix", a indiqué la BoJ dans son rapport trimestriel, publié à l'issue de sa réunion.

Comme attendu, la banque centrale japonaise a maintenu l'objet des taux à court terme à -0,1% et son engagement à contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro.

Les membres du conseil d'administration de la BoJ ont relevé leur prévision d'inflation pour l'année se terminant en mars 2023 à 2,3% contre 1,9% précédemment. Ils ont également relevé leur prévision pour l'année suivant à 1,4% contre 1,1%.

La BoJ a toutefois réduit ses prévisions de croissance pour l'exercice en cours, les ramenant de 2,9% à 2,4%, et a mis en garde contre l'impact potentiel des tensions sur les chaînes d'approvisionnements, de la hausse des prix des matières premières et de la pandémie de coronavirus.

Les décisions de la BoJ, qui vont à l'encontre des stratégies adoptées par les autres grandes banques centrales du monde, ont toutefois un coût: le yen est à son plus bas niveau en 24 ans ce qui fait augmenter les coûts, déjà très élevés, des importations, et affecte les ménages et les détaillants. (Reportage Leika Kihara, avec la contribution de Tetsushi Kajimoto, Daniel Leussink et Kantaro Komiya; version française Camille Raynaud)