Japon: La BoJ prête à agir face à la montée des risques, selon Wakatabe

L'impact des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine sur le climat des affaires et celui du ralentissement de la demande chinoise sur les exportations japonaises créent un "risque important" de voir la BoJ contrainte de revoir son scénario de poursuite d'une croissance modérée de l'économie de l'archipel, a dit Masazumi Wakatabe.

"Si l'économie est soumise à de fortes pressions baissières et si nous sommes amenés à dire avec confiance que la réalisation de notre objectif de prix est en train d'être compromise, la BoJ devra assouplir sa politique immédiatement et sans hésitation", a-t-il expliqué lors d'une conférence de presse à Aomori, dans le nord du pays.

La BoJ a laissé sa politique monétaire inchangée la semaine dernière mais son gouverneur, Haruhiko Kuroda, a laissé entendre qu'elle était prête à augmenter son soutien à l'économie en cas de dégradation de la conjoncture mondiale, emboîtant ainsi le pas à la Banque centrale européenne (BCE) et à la Réserve fédérale américaine sur la voie d'un assouplissement accru.

Pour Masazumi Wakatabe, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, si elles perdurent, pénaliseront l'économie non seulement par le biais de la montée des tarifs douaniers mais aussi en décourageant les entreprises d'investir et en sapant le sentiment général des marchés.

Un ralentissement prolongé de la croissance mondiale freinerait aussi la demande intérieure au Japon, qui risque déjà de souffrir du relèvement de la TVA de 8% à 10% prévu pour octobre.

"Il est possible que la BoJ prenne des mesures préventives si le conseil peut s'accorder sur le constat que sans cela, il sera difficile d'atteindre notre objectif de prix", a dit Masazumi Wakatabe, un ancien universitaire connu pour être partisan d'un assouplissement monétaire offensif.

Il a ajouté que la banque centrale japonaise ne devait pas assouplir sa politique simplement parce que la Fed le ferait mais qu'il était important d'étudier les raisons susceptibles de la pousser à agir.

"Nous devons étudier l'ampleur des risques sur notre scénario économique de base. Nous devons aussi réfléchir à la manière dont la BoJ devrait agir, en prenant en compte les raisons motivant toute action de la Fed", a-t-il dit.

