Japon-La BoJ surprend les marchés en maintenant sa politique monétaire

TOKYO, 18 janvier (Reuters) - La Banque du Japon (BoJ) a décidé mercredi de maintenir sa politique monétaire inchangée, y compris le plafond de rendement des emprunts d'Etat japonais (JGB) à dix ans, allant à l'encontre des attentes du marché qui anticipait l'annonce d'un arrêt progressif de sa politique de relance massive sur fond de pressions inflationnistes croissantes.

Cette décision surprise a fait chuter le yen et les rendements obligataires nippons qui avaient profité des spéculations sur une révision de la politique de contrôle des taux de la banque centrale.

Pour sa première réunion de l'année, la BoJ a donc décidé à l'unanimité de maintenir l'objectif des taux à court terme à -0,1% et de contenir le rendement des obligations d'Etat à dix ans autour de zéro.

L'institution n'a pas non plus modifié sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC), qui tolère une fluctuation de 50 points de base autour de 0% du rendement des emprunts d'Etat (JGB) à dix ans.

Au lieu de cela, la BoJ a mis au point un nouvel outil destiné à empêcher une trop forte hausse des taux à long terme.

Cette initiative fait suite à la décision prise le mois dernier par la banque centrale d'élargir la fourchette de fluctuation qu'elle tolère sur les rendements des emprunts d'Etat à dix ans, un ajustement qui, selon les analystes, n'a pas réussi à corriger les déséquilibres du marché dus à des achats massifs d'obligations.

"Démanteler le contrôle de la courbe des taux aurait rendu la BoJ encore plus vulnérable aux attaques du marché", a déclaré Izuru Kato, économiste en chef chez Totan Research.

"En montrant sa détermination à utiliser les outils du marché avec plus de souplesse, la BoJ veut indiquer aux marchés qu'elle ne procédera pas à de grands changements de politique tant que Haruhiko Kuroda sera à sa tête", a-t-il ajouté.

Le second mandat de cinq ans de Haruhiko Kuroda doit se terminer au mois d'avril et les analystes ne s'attendent plus à une inflexion de politique d'ici son départ.

Sur les marchés, le Nikkei a bondi de 2,50%, sa meilleure performance journalière depuis deux mois. Le yen chute de

1,94

% face au dollar tandis que le rendement du JGB à dix ans a perdu en séance jusqu'à 14 points de base à 0,36%.

A la différence de la plupart des grandes banques centrales dans le monde, qui ont tourné la page d'une politique de relance monétaire face à une inflation élevée, la Banque du Japon s'en tient à une stratégie accommodante malgré des signes d'une hausse des prix et des salaires dans l'archipel. (Reportage Leika Kihara, avec la contribution de Tetsushi Kajimoto, Kantaro Komiya et Daniel Leussink; version française Camille Raynaud)