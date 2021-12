Japon-La BoJ voit un impact positif de la faiblesse du yen sur l'économie-"minutes"

TOKYO, 22 décembre (Reuters) - Des membres du conseil des gouverneurs de la Banque du Japon (BoJ) ont déclaré en octobre que l'affaiblissement du yen aurait un effet positif sur l'économie japonaise dans son ensemble, même si son impact sur la stimulation des exportations n'était pas aussi fort qu'auparavant, montre un compte-rendu publié mercredi.

Lors de la réunion des 27 et 28 octobre, les neuf membres du conseil ont débattu de l'impact de la faiblesse du yen sur l'économie japonaise, et l'un d'entre eux a fait remarquer qu'il fallait garder à l'esprit que l'impact de la monnaie était inégal selon les secteurs et la taille des entreprises, est-il écrit dans les "minutes".

"Certains membres ont déclaré que l'augmentation des exportations due à l'affaiblissement du yen s'amenuisait, mais que l'économie japonaise profitait de la hausse des bénéfices des entreprises à l'étranger et du prix des actions qui découlent de cet affaiblissement", était-il précisé.

Un autre membre a déclaré que la faiblesse du yen reflétait les différences d'inflation et de politique monétaire dans chaque pays, de sorte que divers paramètres devaient être examinés tels que l'économie réelle et les marchés financiers.

Les membres du conseil sont convenus qu'ils n'hésiteraient pas à prendre des mesures d'assouplissement supplémentaires si nécessaire, tout en surveillant les effets de la pandémie de coronavirus. (Reportage Tetsushi Kajimoto; version française Camille Raynaud)