Japon-La TVA sera bien augmentée, souplesse face aux risques-document

TOKYO, 11 juin (Reuters) - Le gouvernement japonais devrait en principe augmenter le taux de la TVA en octobre comme prévu tout en étant disposé à prendre des mesures si des risques pour l'économie se matérialisaient, suivant une feuille de route rendue publique mardi.

Cette dernière, qui doit être officialisée en conseil des ministres dans le courant du mois, stipule par ailleurs que le gouvernement usera de tous les outils disponibles pour permettre à la troisième économie mondiale de poursuivre sa reprise.

"Nous avons déclaré sans ambiguité que nous n'hésiterons pas à réagir s'il existe des risques pour les perspectives économiques", a déclaré mardi le ministre de l'Economie Toshimitsu Motegi.

Déjà reporté à deux reprises, le relèvement du taux de la taxe sur la valeur ajoutée de 8% à 10% suscite des interrogations en raison des risques qu'il fait peser sur la consommation. La hausse de la TVA, lit-on dans la feuille de route, a pour objet de préserver la sécurité sociale pour toutes les générations.

De fait, le gouvernement japonais est confronté à la tâche de réaliser un équilibre entre une nécessaire croissance et une réforme budgétaire qui semble l'être tout autant en un moment où l'escalade du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et le ralentissement économique mondial menacent une économie nipponne très dépendante des exportations.

"Nous devons suivre attentivement les évolutions extérieures, en particulier les questions commerciales, les exportations et la production donnant des signes de faiblesse en dépit d'une reprise progressive observée dans l'économie du Japon", lit-on dans le document.

Sur le volant monétaire, il est écrit que le gouvernement attend de la Banque du Japon (BoJ) qu'elle promeuve une politique ultra-accommodante afin de parvenir "dès que possible" à l'objectif d'une inflation de 2%. (Takaya Yamaguchi et Stanley White Wilfrid Exbrayat pour le service français, édité par Véronique Tison)