Japon-La confiance s'est améliorée dans le secteur des services-"tankan"

par Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto

TOKYO, 13 décembre (Reuters) - La confiance des dirigeants des grandes entreprises du secteur des services japonais s'est améliorée au quatrième trimestre, montre l'enquête "tankan" de la Banque du Japon (BoJ) publiée lundi, laissant suggérer que l'économie nippone se relève progressivement de l'impact de la crise sanitaire.

Mais, soulignant la nature fragile du rebond de l'économie japonaise, la confiance dans les grandes entreprises industrielles n'a pas évolué par rapport au trimestre précédent et les dirigeants s'attendent à ce que la situation empire dans les prochains mois.

Il s'agit d'un tableau mitigé pour les décideurs à Tokyo, qui s'évertuent de soutenir l'économie en poursuivant une politique monétaire ultra-accomodante et en déployant de massifs ensembles budgétaires.

D'après l'enquête de la banque centrale, l'indice du sentiment des grandes entreprises du secteur manufacturier est de +18 en décembre, comme en septembre, alors que le consensus ressortait à +19.

L'indice mesurant la confiance des grandes entreprises non-manufacturières a quant à lui progressé à +9, contre +2 lors de la précédente enquête trimestrielle de la BoJ, un signe que la levée des restrictions sanitaires a contribué à relancer la consommation.

Il s'agit d'un indice supérieur aux attentes des analystes, qui anticipaient en moyenne +6.

Les entreprises des deux secteurs s'attendent à ce que le climat des affaires empire au cours du prochain trimestre, alors même que l'enquête a été finalisée trop tôt pour tenir compte du possible impact de la propagation du variant Omicron du coronavirus.

Plus lente à se relever de l'impact de la crise sanitaire que d'autres économies mondiales, l'économie japonaise s'est contractée de 3,6% en rythme annuel sur la période juillet-septembre du fait de la faiblesse de la consommation et d'une production pénalisée par des foyers épidémiques et par les problèmes dans les chaînes d'approvisionnement. (Reportage Leika Kihara et Tetsushi Kajimoto; version française Jean Terzian)