Japon-La popularité de Suga plonge alors que l'ombre du COVID plane sur les JO

par Linda Sieg

TOKYO, 26 juillet (Reuters) - La cote de popularité de Yoshihide Suga a décliné de neuf points à 34%, soit un plus bas depuis son entrée en fonction, montre un sondage publié lundi, alors que les inquiétudes liées à la crise sanitaire ont amenuisé les espoirs du Premier ministre japonais de voir les Jeux olympiques de Tokyo profiter à son image.

Près de deux tiers des sondés par le journal Nikkei entre le 23 et le 25 juillet ont dit penser que la campagne de vaccination contre le COVID-19 au Japon ne se déroulait pas bien, alors que moins de 25% de la population du pays a reçu deux doses de vaccin, notamment du fait de retards de livraisons.

Au pouvoir depuis septembre dernier, Yoshihide Suga rêvait d'un scénario dans lequel l'épidémie de coronavirus était contenue et les Jeux olympiques de Tokyo un succès, afin de pouvoir organiser des élections anticipées, alors qu'un scrutin pour la chambre basse du Parlement doit avoir lieu avant novembre.

Mais les espoirs du président du Parti libéral démocrate (LDP) ont volé en éclats avec la résurgence du coronavirus, entraînant l'imposition d'un nouvel état d'urgence à Tokyo pour endiguer une quatrième vague de l'épidémie et la tenue à huis clos de la plupart des épreuves olympiques dans la capitale.

D'après l'agence Kyodo, citant les données d'un institut de recherche, environ 56% des téléspectateurs de Tokyo ont assisté à la cérémonie d'ouverture des JO devant la chaîne publique NHK. La cérémonie a rassemblé plus de 70 millions de téléspectateurs à travers le pays.

Nombreux sont les Japonais à craindre que l'arrivée massive d'athlètes et d'autres membres de délégations et représentants pour les JO amplifie la crise sanitaire. Quelque 31% des sondés par Nikkei estiment que l'événement, qui devait avoir lieu l'an dernier mais avait été reporté à cause du coronavirus, aurait dû être à nouveau repoussé ou annulé.

Si des mesures sanitaires sont en place afin d'éviter une propagation du virus, des cas de contamination ont été recensés parmi les athlètes notamment. Les organisateurs des JO de Tokyo ont fait état lundi de 16 nouvelles infections liées à l'événement, pour un total de 148 contaminations depuis le 1er juillet. (Reportage Linda Sieg, avec Makiko Yamazaki et Karolos Grohmann; version française Jean Terzian)