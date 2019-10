Japon-Plus forte progression des ventes au détail depuis 2014

TOKYO, 30 octobre (Reuters) - Les ventes au détail au Japon ont augmenté en septembre à leur rythme le plus important depuis plus de cinq ans, alors que les consommateurs se sont précipités pour acquérir des biens coûteux avant l'entrée en vigueur début octobre d'une hausse de la TVA.

Les données officielles communiquées mercredi alimentent cependant les inquiétudes sur un repli très marqué de la consommation lors des prochains mois, après que la TVA a été relevée au 1er octobre de 8% à 10%.

Certains analystes craignent que la hausse de la TVA - considérée par Tokyo comme essentielle pour réduire la dette publique massive du pays - plonge la troisième plus grande économie mondiale dans une récession, mettant en avant les difficultés de la Banque du Japon (BoJ) à soutenir la croissance et à se rapprocher de son objectif d'inflation de 2% par an.

La BoJ, qui se réunit mercredi et jeudi, pourrait toutefois s'abstenir de pousser davantage les taux d'intérêt à court terme en territoire négatif, comme l'a envisagé son gouverneur (), du fait de l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et de la résilience de la demande intérieure.

D'après les statistiques du ministère du Commerce, les ventes au détail ont augmenté de 9,1% en septembre en rythme annuel, portées notamment par une hausse de 16,9% des achats d'automobiles, d'équipements électroménagers et d'appareils électroniques.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une progression de 6,9%.

Il s'agit de la plus forte hausse des ventes au détail depuis mars 2014, lorsqu'elles avaient augmenté de 11% un mois avant la précédente hausse de la TVA.

En rythme mensuel, les ventes au détail ont progressé en septembre de 7,1% en données corrigées des variations saisonnières, montrent les statistiques gouvernementales.

La précédente hausse de la TVA, de 5% à 8%, avait provoqué une chute brutale de la consommation privée et affecté l'économie japonaise dans son ensemble, les achats de dernière minute ayant été suivis par un ralentissement important de la demande.

Le gouvernement a écarté l'hypothèse d'un scénario similaire cette année, du fait de la hausse plus réduite de la TVA et des mesures qu'il a engagées pour aider les consommateurs à faire face à l'augmentation des prix. (Tetsushi Kajimoto; Jean Terzian pour le service français)