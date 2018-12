Japon: Prévisions de croissance réduites pour 2018 et 2019

Cette révision fait suite à des statistiques de PIB et de commandes de machines décevantes, mettant en lumière les risques nés de la confrontation commerciale entre Washington et Pékin.

Le gouvernement japonais finalisera le budget de l'exercice 2019-2020, qui débutera le 1er avril prochain, à partir de ces nouvelles prévisions. La tâche sera d'autant moins aisée pour le gouvernement que ce dernier se prépare à augmenter la TVA l'an prochain.

Les services du Premier ministre ont dit que la croissance était attendue à 0,9% sur l'exercice 2018-2019, clos le 31 mars prochain, et non plus à 1,5%. La prévision de l'exercice 2019-2020 est ramenée de 1,5% à 1,3%.

La contribution de la demande extérieure à la croissance sera nulle, sur les deux exercices considérés, en raison du ralentissement de l'économie chinoise et d'un affaiblissement de la demande dans l'électronique en Asie, a dit un haut fonctionnaire du gouvernement.

L'investissement productif est attendu en hausse de 3,6% sur l'exercice 2018 puis de 2,7% sur l'exercice suivant, les tensions commerciales rendant les entreprises prudentes.

Le gouvernement japonais prévoit par ailleurs une inflation mesurée par les prix de détail de 1,0% sur l'exercice 2018 et non plus de 1,1%, et de 1,1% en 2019 contre 1,5% anticipé auparavant.

La consommation des ménages augmenterait de 0,7% - freinée par un fort séisme et de graves inondations en septembre - durant l'exercice en cours puis de 1,2% le suivant.

La TVA doit passer de 8% à 10% en octobre 2019 pour compenser en partie la hausse des dépenses de santé mais Tokyo envisage déjà des avantages fiscaux et des mesures de stimulation de la croissance pour atténuer son impact sur les dépenses de consommation.

Ceci, combiné à une hausse attendue des rémunérations, devrait prévenir un fléchissement trop important des dépenses de consommation, a ajouté le haut fonctionnaire.

L'économie japonaise a subi au troisième trimestre calendaire sa plus forte contraction depuis quatre ans en raison d'une baisse de l'investissement productif. Il est probable que la croissance est repartie sur le trimestre en cours mais la querelle commerciale opposant la Chine et les Etats-Unis est une menace pour une économie nippone très tournée vers l'exportation.

Le gouvernement publie habituellement en décembre ses prévisions économiques pour l'exercice budgétaire à venir, à l'occasion de la préparation du budget annuel, puis les révise vers le milieu de l'année.

