Japon-Rebond de la production industrielle en juillet

TOKYO, 30 août (Reuters) - La production industrielle au Japon a progressé plus qu'attendu en juillet, selon les données officielles publiées vendredi, un signe encourageant pour l'économie et les manufacturiers nippons qui font face à un ralentissement de la demande mondiale sur fond de tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Cependant d'autres statistiques gouvernementales montrent que le déclin des ventes au détail s'est accéléré, laissant à penser que la demande intérieure est plus faible qu'anticipé et que cela pourrait peser dans les prochains mois sur la consommation privée.

La production industrielle a progressé de 1,3% en juillet par rapport au mois précédent, un rythme supérieur au consensus qui ressortait à +0,3% après une chute de 3,3% en juin.

D'après les chiffres officiels, ce rebond de la production industrielle a été porté par le secteur automobile et les produits chimiques.

Les groupes manufacturiers sondés par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie s'attendent à une progression de 1,3% en août, suivie en revanche d'un déclin de 1,6% en septembre.

Jusqu'à présent l'économie japonaise, dépendante des exportations, a tenu bon face au ralentissement de la demande extérieure et a progressé plus qu'attendu au deuxième trimestre, stimulée par la solidité de la consommation privée et de l'investissement.

Les exportateurs du pays espèrent une résolution imminente du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, les deux principaux marchés du Japon à l'export, après que Washington et Pékin ont joué l'apaisement dimanche dernier.

Selon des données officielles publiées plus tôt ce mois-ci, les exportations japonaises ont connu en juillet un déclin pour le huitième mois consécutif sous l'effet des tensions commerciales sino-américaines.

Des statistiques communiquées séparément vendredi montrent que les ventes au détail ont diminué de 2,0% en juillet en rythme annuel, une chute plus importante que ne l'anticipaient les économistes interrogés par Reuters (-0,8%) et qui illustre la faiblesse de la confiance des ménages. (Daniel Leussink; Jean Terzian pour le service français)