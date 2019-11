Japon: TVA et typhon font chuter la production industrielle de 4,2% en octobre

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a dévissé de 4,2% en octobre sur un mois, selon des chiffres préliminaires publiés vendredi, un net déclin s'expliquant par le contrecoup de la hausse de la TVA, les dégâts du typhon Hagibis et la demande extérieure en baisse.

La chute est imputable aux secteurs de l'automobile et des machines industrielles, a précisé le ministère qui relève cependant qu'une hausse de production a été constatée dans les composants électroniques et dans les usines d'hydrocarbures.

Les ventes automobiles avaient fortement grimpé au Japon en septembre, juste avant une augmentation de deux points de la TVA, passée de 8% à 10% le 1er octobre.

Le retour de bâton n'est donc pas surprenant, d'autant que le marché mondial de l'automobile est en petite forme et que la guerre commerciale sino-américaine a un impact négatif non négligeable sur les exportations nippones.

"Les dégâts dus au passage d'un typhon ont aussi entraîné des répercussions sur l'activité industrielle", a souligné le ministère.

Une grande partie du Japon a été meurtrie mi-octobre par le typhon Hagibis, qui a tué plus de 80 personnes et provoqué inondations et glissements de terrain.

Toujours en octobre, les livraisons de produits manufacturés ont chuté de 4,3% sur un mois, tandis que les stocks des usines ont augmenté de 1,2%.

Le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti) a sondé comme chaque mois les entreprises sur leur activité, enquête qui fait ressortir une prévision de nouvelle baisse de la production industrielle de 1,5% en novembre avant un rebond de 1,1% espéré en décembre.

