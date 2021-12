Japon: Un comité de santé approuve le traitement oral contre le COVID-19 de Merck

TOKYO (Reuters) - Une commission du ministère de la Santé japonais a recommandé vendredi l'approbation de la pilule antivirale COVID-19 développée par Merck & Co Inc, dans le cadre de la stratégie du Premier ministre Fumio Kishida visant à déployer de nouveaux traitements d'ici la fin de l'année.

La décision de la commission ouvre la voie à l'expédition de près de 200.000 doses qui devraient être envoyés à travers le pays à partir de ce week-end.

Le Japon mise beaucoup sur les traitements oraux pour éviter les formes graves et les décès en cas de sixième vague de l'épidémie.

Le gouvernement a accepté de verser 1,2 milliard de dollars le mois dernier pour obtenir environ 1,6 million de traitements produits par Merck et son partenaire Ridgeback Biotherapeutics.

Fumio Kishida a en outre annoncé la semaine dernière un accord pour l'acquisition de deux millions de doses d'une autre pilule antivirale développée par Pfizer Inc. L'entreprise japonaise Shionogi & Co devrait par ailleurs bientôt déposer une demande d'autorisation pour son propre traitement et ainsi fournir un million de doses supplémentaires d'ici le début de l'année prochaine.

Les pays se sont rués sur le molnupiravir de Merck après la publication de résultats initiaux très prometteurs mais les données ultérieures publiées par l'entreprise fin novembre ont indiqué que le médicament était nettement moins efficace qu'attendu.

Si les autorités de santé américaines ont autorisé jeudi le traitement oral de Merck contre le COVID-19 pour les patients adultes à haut risque, la France a décidé pour sa part d'annuler sa commande et s'est positionnée pour recevoir le traitement développé par Pfizer.

Le Japon a confirmé cette semaine les premiers cas connus d'infections par Omicron qui n'ont pas pu être attribués à des voyageurs étrangers.

Des transmissions du variant à l'intérieur de communautés ont récemment été détectées dans les villes d'Osaka et de Kyoto et un cas suspect a été annoncé vendredi à Tokyo.

(Reportage Rocky Swift, version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)