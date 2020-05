Japon: chute de 6% de la consommation des ménages en mars

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages au Japon s'est repliée de 6% en mars sur un an, selon des données publiées vendredi, une nette détérioration par rapport au mois précédent, alors que la pandémie de Covid-19 commençait à peser.

Il s'agit du sixième mois consécutif de baisse de cet indicateur, et de sa chute la plus brutale en cinq ans, selon les chiffres du ministère des Affaires intérieures.

Ce recul est toutefois légèrement inférieur aux attentes du consensus des économistes sondés par l'agence Bloomberg, qui tablaient sur -6,5% sur un an, après une faible diminution en février (-0,3%).

Par grande catégorie de dépenses des ménages, les baisses les plus spectaculaires en mars ont été observées dans l'habillement (-26,1%) et dans les loisirs (-20,6%), deux secteurs particulièrement exposés à l'incidence de la crise sanitaire.

A partir de fin mars, la gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, avait notamment demandé à ses administrés de limiter leurs déplacements le plus possible afin d'endiguer la propagation du coronavirus, qui s'accélérait alors au Japon.

Les chiffres de la consommation des ménages nippons devraient chuter encore davantage en avril et en mai, alors que l'état d'urgence face au coronavirus a été déclaré début avril par le Premier ministre Shinzo Abe, et prolongé lundi jusqu'au 31 mai.

Ce dispositif ne prévoit pas de confinement obligatoire, mais permet aux gouverneurs régionaux de fortement recommander aux habitants de rester chez eux autant que possible, et d'inciter les commerces non essentiels à cesser temporairement leur activité.

afp/jh