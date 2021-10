Japon: chute de la consommation des ménages en août

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages nippons a diminué de 3% en août sur un an, alors qu'une partie du pays était placée sous état d'urgence face aux nombres record de cas de Covid-19, selon des chiffres publiés vendredi.

Les économistes du consensus Bloomberg s'attendaient à une baisse moins forte de 1,2%, également à données réelles, après un léger rebond de 0,7% en juillet.

Les dépenses des foyers nippons de deux personnes ou plus ont plongé en août dans l'habillement et l'ameublement et les équipements pour la maison, et baissé également dans la culture et les loisirs.

En variation sur un mois, la consommation des ménages a par ailleurs reculé pour le quatrième mois consécutif en août, à -3,9%, alors qu'un état d'urgence était toujours en place dans une partie du pays pour tenter d'endiguer la progression de la pandémie.

Ce dispositif déclaré en juillet avant les Jeux olympiques de Tokyo, et qui permet notamment aux autorités de demander aux bars et restaurants de fermer plus tôt et de ne pas servir d'alcool, a été levé fin septembre devant l'amélioration de la situation sanitaire.

La consommation des ménages avait augmenté de 0,9% au deuxième trimestre, selon la dernière estimation des chiffres du PIB publiée début septembre, permettant au Japon d'éviter de tomber en récession.

Mais la Banque du Japon a noté fin septembre que la reprise de la consommation était "freinée" par les précautions sanitaires, tout en se montrant optimiste sur l'avenir grâce aux progrès de la vaccination anti-Covid.

Après des débuts laborieux, la campagne de vaccination a progressé rapidement, et plus de 63% des 125 millions d'habitants du Japon sont aujourd'hui totalement vaccinés.

Grâce à ce taux élevé, conjugué à la levée de l'état d'urgence, les économistes s'attendent à un rebond de la consommation des ménages dans les prochains mois.

Le nouveau Premier ministre japonais Fumio Kishida, élu lundi par le Parlement et qui a fait campagne sur la redistribution des richesses, a par ailleurs répété jeudi son engagement à faire passer un massif plan de relance de l'économie de plusieurs centaines de milliards d'euros.

afp/lk