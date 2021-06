Japon: chute de la production industrielle en mai

Tokyo (awp/afp) - La production manufacturière au Japon a chuté plus que prévu en mai sur un mois, un accès de faiblesse principalement dû à l'industrie automobile sur fond de la pénurie mondiale de semi-conducteurs, selon des données publiées mercredi.

La production industrielle a dévissé de 5,9% par rapport à avril, tout en restant en très forte hausse sur un an (+22%), alors que l'économie japonaise était quasiment paralysée au printemps 2020 à cause de la pandémie.

Mais le consensus d'analystes de l'agence Bloomberg s'attendait à un repli plus limité sur un mois (-2,1%).

Il s'agit de la première baisse de la production industrielle nippone depuis février, et la plus importante depuis un an.

Les expéditions de biens manufacturés ont aussi nettement reculé par rapport à avril (-4,7%), tout comme les stocks (-1,7%), selon les chiffres publiés par le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les secteurs ayant le plus contribué à la baisse de la production industrielle le mois dernier ont été l'industrie automobile, les machines industrielles et électriques, ainsi que les équipements informatiques et électroniques, par ordre décroissant, a détaillé le Meti.

"Nous soupçonnons que le marasme de la production automobile est largement dû aux pénuries de puces électroniques plutôt qu'à une faible demande", a commenté Marcel Thieliant dans une note de Capital Economics.

Il devrait cependant s'agir d'une chute temporaire, car "à la fois les fabricants de puces et les constructeurs automobiles signalent que ces pénuries s'estompent à présent", a ajouté M. Thieliant.

Les industriels nippons sont d'ailleurs confiants pour le mois de juin, tablant sur un puissant rebond de 9,1% de leur production par rapport à mai, selon un sondage mensuel réalisé par le Meti.

"Ces prévisions sont généralement trop optimistes", a encore rappelé M. Thieliant, prédisant pour sa part une hausse d'environ 0,5% de la production industrielle japonaise sur la période avril-juin par rapport au trimestre précédent, conformément à la perspective probable d'une stagnation du PIB nippon au deuxième trimestre 2021.

afp/fr