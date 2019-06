Japon: croissance légèrement meilleure qu'annoncé au 1er trimestre (+0,6%)

Tokyo (awp/afp) - La croissance économique du Japon au premier trimestre a été révisée en légère hausse lundi, grâce à des investissements non résidentiels des entreprises privées meilleurs qu'estimé en première approche.

Selon les chiffres annoncés par le gouvernement, le Produit intérieur brut (PIB) a progressé de 0,6% entre janvier et mars comparativement au trimestre précédent, au lieu de +0,5% selon les données préliminaires.

Cependant, le tableau n'est pas totalement positif car la consommation des ménages a reculé (-0,1%, chiffre inchangé), pesant négativement.

Si bien que la progression est essentiellement due au commerce extérieur (en raison d'un déclin des importations supérieur à celui des exportations) et aux investissements publics, ce qui constitue un handicap pour le pays, victime indirecte de la guerre commerciale sino-américaine.

Ce week-end, les grands argentiers du monde réunis à Fukuoka (sud-ouest du Japon) dans le cadre du G20 Finances ont souligné les "risques" liés à l'aggravation des tensions commerciales.

"La croissance mondiale semble se stabiliser (...) mais elle reste faible et les risques d'une détérioration demeurent. Surtout, les tensions commerciales et géopolitiques se sont intensifiées", écrivent les ministres des Finances et les dirigeants des banques centrales des pays du G20.

Le Japon est en outre à l'aube d'une hausse de la taxe sur la consommation, passage de 8% actuellement à 10% prévu le 1er octobre, ce qui pourrait freiner les intentions d'achat des consommateurs après cette date.

Les précédents relèvements de cet impôt indirect, instauré en 1989 dans le but d'assainir les finances publiques, avaient tous fait dérailler la croissance.

afp/rp