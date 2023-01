Japon: déficit commercial record en 2022

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a accusé un déficit commercial record en 2022, selon des données préliminaires publiées jeudi. Le pays du soleil levant s'est retrouvé l'an dernier pris en étau entre la flambée des prix des hydrocarbures que l'archipel importe massivement et le plongeon du yen qui a encore corsé l'addition.

Le déficit commercial nippon l'an dernier a atteint 19'971,3 milliards de yens (quelque 141,5 milliards de francs suisses au cours actuel), dépassant de loin le précédent record de 2014 depuis l'existence de statistiques comparables en 1979. Les importations totales du pays en 2022 ont atteint 118.157,3 milliards de yens, une envolée de 39,2% sur un an, selon des données des douanes japonaises publiées par le ministère des Finances.

Dans le même temps, les exportations japonaises ont augmenté de 18,2% à 98'186 milliards de yens. Les importations nippones de gaz naturel liquéfié (GNL), dont le Japon est l'un des premiers clients au monde, ont presque doublé en valeur (+97,5%, bien qu'elles aient reculé de 3,1% en volume.

Toujours en valeur, les importations de pétrole de l'archipel ont bondi de 91,5% en valeur et celles de charbon ont explosé de 178,1%. La guerre en Ukraine et la mise au ban de la Russie par une partie de la communauté internationale a fait exploser les prix des hydrocarbures l'an dernier. L'Europe notamment a considérablement augmenté ses achats de GNL pour réduire sa dépendance vis-à-vis du gaz russe, ce qui a fait grimper les prix et rendu les livraisons du Japon plus difficiles.

La dégringolade du yen par rapport au dollar l'an dernier, liée notamment à l'écart grandissant entre les politiques monétaires américaine et japonaise, a encore alourdi la facture des importations nippones. Le yen remonte toutefois depuis novembre dernier et les prix de l'énergie refluent, ce qui commence à atténuer le déficit commercial nippon.

Cette tendance s'est vérifiée en décembre, où le solde commercial négatif du pays s'est limité à 1448,45 milliards de yens, contre plus de 2000 milliards de yens en novembre. Les importations du Japon en décembre ont augmenté de 20,6% sur un an, une progression en net ralentissement par rapport aux mois précédents, et ses exportations ont grimpé de 11,5% sur la même période.

