Japon: déficit commercial record en janvier

Tokyo (awp/afp) - La balance commerciale japonaise a connu un nouveau déficit record en janvier selon des données publiées jeudi. Le commerce extérieur nippon a été déséquilibré par la chute des exportations vers la Chine et le ralentissement de l'économie mondiale.

Le déficit du commerce extérieur japonais a atteint 3496,6 milliards de yens (23,87 milliards de francs suisses) le mois dernier selon le ministère nippon des Finances, plus lourd que son précédent creux record en août dernier. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait cependant à un déficit commercial encore plus violent.

Les exportations japonaises ont quasiment stagné (+3,5% sur un an) à 6551,1 milliards de yens (45,8 milliards d'euros) en janvier, plombées principalement par la chute des expéditions vers la Chine (-17,1%), où l'activité était fortement ralentie par les congés du Nouvel An lunaire et la montée des cas de Covid-19. Les expéditions nippones ont cependant progressé vers l'Amérique du Nord (+10,5%) et l'Union européenne (+9,5%).

Les importations japonaises ont augmenté en janvier de 17,8% à 10'047,8 milliards de yens. Elles ont été notamment alourdies par la faiblesse du yen en comparaison avec janvier 2022, ainsi que par la hausse des importations d'hydrocarbures en valeur (+48,4% sur un an), deux facteurs qui tendent cependant à s'atténuer comparé aux mois précédents.

