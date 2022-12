Japon: faible production industrielle en novembre

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a légèrement reculé en novembre (-0,1% sur un mois), selon des données provisoires publiées mercredi par le gouvernement, traduisant notamment le ralentissement des exportations japonaises dans le contexte de la dégradation de la conjoncture mondiale.

Il s'agit du troisième mois de baisse d'affilée de cet indicateur qui avait par ailleurs accusé de forts replis en septembre et octobre.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont baissé de 0,5% en novembre sur un mois tandis que les stocks ont augmenté de 0,3%, selon le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les équipements généraux pour l'industrie (tapis roulants, grues, composants pour la fabrication de semi-conducteurs ou d'écrans plats, etc.), les machines-outils et certains segments de la chimie ont été les secteurs ayant le plus contribué au déclin de la production industrielle japonaise en novembre, a détaillé le ministère.

Les entreprises industrielles sondées chaque mois par le Meti s'attendent à un net rebond de leur production en décembre, suivi d'une nouvelle baisse en janvier.

afp/lk