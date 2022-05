Japon: fort recul de la consommation des ménages en mars

Tokyo (awp/afp) - La consommation des ménages japonais a chuté de 2,3% sur un an en mars à prix constants, selon des données publiées mardi, une baisse principalement due à un effet de base défavorable.

Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg tablait sur une baisse plus importante, de 3,3% (estimation médiane), après une petite hausse de 1,1% en février.

Ce recul en mars sur un an s'explique par la comparaison avec la forte augmentation des dépenses des ménages nippons un an plus tôt, quand le pays connaissait un bref répit sur le front sanitaire et dans les mesures de restrictions mises en place par le gouvernement face au Covid-19.

Cette hausse était elle-même accentuée en regard de la chute des dépenses en mars 2020, au début de la pandémie.

En comparaison sur un mois, la consommation des ménages en mars de cette année a au contraire progressé de 4,1%, dopée par la levée mi-mars des restrictions sanitaires au Japon alors que les cas quotidiens d'infections liées au variant Omicron étaient sur la pente déclinante.

Les économistes prévoient un recul du PIB japonais au premier trimestre, marqué par une consommation frileuse en raison des mesures liées à Omicron.

"Nous nous attendons à ce que les dépenses des ménages accélèrent en avril", quand les restrictions étaient totalement levées, a commenté Yuki Masujima de Bloomberg Economics, prévenant que l'inflation, tirée par les prix de l'énergie, devrait limiter le rebond au deuxième trimestre.

La chute du yen par rapport au dollar depuis début mars risque par ailleurs d'affecter durablement le pouvoir d'achat des consommateurs nippons.

