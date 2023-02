Japon: forte baisse de la production industrielle en janvier

Tokyo (awp/afp) - La production industrielle au Japon a nettement reculé en janvier (-4,6% sur un mois), selon des données provisoires publiées mardi par le gouvernement, pénalisée par un affaiblissement de la demande mondiale et par les congés du Nouvel An lunaire en Asie.

Il s'agit du premier recul de cet indicateur en trois mois. Le consensus d'économistes de l'agence Bloomberg s'attendait à un déclin moins prononcé (-2,9%), après une hausse de 0,3% en décembre.

Les expéditions de biens manufacturés nippons ont baissé de 3,1% en janvier sur un mois, et les stocks ont reculé de 0,9%, selon le ministère de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie (Meti).

Les véhicules à moteur, les machines-outils et les pièces et appareils électroniques ont été les secteurs ayant le plus contribué au déclin de la production industrielle japonaise en janvier, a détaillé le ministère.

Les entreprises industrielles sondées chaque mois par le Meti s'attendent à un fort rebond de leur production en février (+8%), suivi d'une nouvelle rechute en mars.

