Japon: gros déficit commercial en novembre à cause de la flambée du pétrole

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a subi en novembre son pire déficit commercial depuis janvier 2020, dû à un bond de ses importations lié à la flambée des prix du pétrole et du gaz, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

Le déficit commercial de la troisième économie mondiale s'est établi à 954,8 milliards de yens (7,4 milliards d'euros), selon des données du ministère nippon des Finances.

C'est aussi le quatrième mois de déficit commercial d'affilée pour le Japon.

En cause, l'envolée des importations de l'archipel (+43,8% en valeur sur un an à 8.321,8 milliards de yens, soit 64,6 milliards d'euros), à cause de la flambée des prix du pétrole et du gaz naturel, que le Japon importe sous sa forme liquéfiée.

Cette poussée des importations, un peu supérieure à la prévision médiane des économistes du consensus de l'agence Bloomberg (+40%), a éclipsé une accélération de la croissance des exportations japonaises (+20,5% sur un an à 7367,1 milliards de yens, soit 57,2 milliards d'euros).

La croissance des exportations du pays avait été freinée en septembre-octobre par les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement de l'industrie automobile japonaise en Asie du Sud-Est à cause du Covid-19.

"Le bond des exports en novembre suggère que la plupart des perturbations sur les chaînes d'approvisionnement du secteur automobile se sont déjà amenuisées le mois dernier", a estimé le cabinet d'études Capital Economics dans une note.

Conformes aux attentes en novembre, les exportations japonaises devraient rester "solides" dans les mois à venir, selon Capital Economics.

L'impact potentiellement important du variant Omicron sur l'économie mondiale en 2022 pourrait toutefois doucher cet optimisme.

Par grandes zones géographiques, les exportations japonaises vers la Chine ont grimpé de 16% en novembre (en valeur et sur un an), celles à destination des Etats-Unis de 10% et celles vers l'Europe de l'Ouest de 10,3%.

