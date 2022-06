Japon: infime repli de 0,1% du PIB au 1T, révisé à la marge

Tokyo (awp/afp) - Le produit intérieur brut (PIB) du Japon a reculé de 0,1% au premier trimestre comparé aux trois mrois précédents, selon une deuxième estimation publiée mercredi par le gouvernement. La révision se révèle marginale par rapport au premier chiffre dévoilé mi-mai (-0,2%).

L'économie japonaise a légèrement faibli en début d'année sur fond de la flambée des cours de l'énergie et d'autres matières premières, et de la vague Omicron qui a fait stagner la consommation des ménages et reculer les investissements des entreprises dans le pays. Cependant, la consommation a mieux résisté que prévu au retour des restrictions sanitaires entre janvier et mars à cause du variant Omicron du Covid-19.

La consommation des ménages s'est révélée parfaitement stable sur un trimestre (0% contre -0,1% lors de la première estimation), alors qu'elle avait vigoureusement rebondi fin 2021. La contribution positive des variations de stocks des entreprises privées a aussi été revue à la hausse (+0,5% contre +0,2% initialement).

En revanche les investissements des entreprises ont reculé (-0,7% pour les investissements non-résidentiels contre +0,5% lors de l'estimation initiale), reflétant les nombreuses incertitudes sur l'évolution de la conjoncture: la flambée des prix du pétrole dans le sillage de la guerre en Ukraine, le réveil de l'inflation au Japon, la chute du yen et les confinements en Chine qui ont perturbé les chaînes d'approvisionnement.

L'économie japonaise a été surtout plombée par le commerce extérieur, qui a contribué négativement au PIB national à hauteur de 0,4% au premier trimestre, un pourcentage inchangé par rapport à la première estimation. Les exportations nippones ont progressé de 1,1% sur la période, mais bien moins que les importations (+3,3%), gonflées par l'envolée des prix des matières premières.

Les économistes s'attendent à ce que la croissance reparte modérément au Japon au deuxième trimestre, tirée par une reprise post-Covid-19 de la consommation des ménages. Mais l'inflation liée à la hausse des coûts des produits importés et la chute du yen risquent de compliquer la donne, surtout si les hausses de salaires ne suivent pas le rythme.

"Nous nous attendons à une croissance lente mais constante dans les trimestres à venir, mais nous restons prudents" a ainsi déclaré mercredi Stefan Angrick dans une note de Moody's Analytics. "Avec des risques toujours orientés à la baisse, nous pensons que l'économie japonaise n'est pas encore tirée d'affaire", a-t-il ajouté.

