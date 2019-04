Japon: l'Etat va de nouveau se délester d'actions de la Poste privatisée

Tokyo (awp/afp) - Le Ministère des finances du Japon a annoncé qu'il préparait la vente d'un troisième lot d'actions de la société holding de la Poste nippone. L'Etat poursuit ainsi son désengagement progressif de l'Etat dans ce mastodonte privatisé dont plusieurs entités ont été introduites en Bourse.

Les pouvoirs publics devraient baisser leur part dans Japan Post Holdings de 57% actuellement à environ 33%, comme le prévoient les textes sur cette longue et laborieuse privatisation. "Nous n'avons pas défini précisément le nombre d'actions que nous voulons vendre, mais le gouvernement possède actuellement 2,56 milliards de titres et il peut descendre jusqu'à un tiers du total émis, soit environ 1,5 milliard. La différence est de 1,06 milliard", a expliqué à l'AFP une responsable du Ministère des finances.

L'Etat pourrait ainsi, selon les calculs avec le cours actuel du titre, encaisser de la sorte de 1200 à 1300 milliards de yens (un peu plus de 11,2 milliards de francs suisses) qu'il devrait notamment affecter à la reconstruction des zones sinistrées par le tsunami et l'accident nucléaire de Fukushima en 2011. "Bien sûr, nous voulons vendre le plus d'actions possible si les conditions du marché le permettent", a ajouté la fonctionnaire.

Les actionnaires n'étaient cependant pas enthousiasmés par cette annonce, et le titre Japan Post baissait de 2,95% à 1248 yens en fin de matinée. Japan Post Holdings et ses deux filiales de banque et assurance étaient entrées à la Bourse de Tokyo fin 2015, le point d'orgue d'un processus de privatisation qui avait commencé dix ans auparavant mais a connu maintes péripéties.

Pouvoir de conviction

Bien que restant encore en grande partie propriété du gouvernement, la maison mère et ses deux sociétés financières sont depuis 2007 gérées comme des sociétés privées, en vertu d'une loi de privatisation votée, non sans opposition, en 2005. Le défi pour la Poste japonaise (dont la filiale de courrier n'est pas cotée en Bourse) sera de convaincre les actionnaires de sa capacité à dégager des profits croissants dans un environnement en partie défavorable.

Parallèlement, Japan Post Holdings a annoncé la semaine dernière son intention de baisser sa participation dans sa filiale d'assurances de 89% actuellement à 65%. La part de 89% sera en revanche maintenue dans la filiale financière (banque postale).

