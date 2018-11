Japon: l'excédent courant affecté en septembre par les désastres naturels

Tokyo (awp/afp) - Le Japon a accusé un nouveau repli de son excédent courant, alors que les exportations ont fléchi du fait des répercussions des catastrophes naturelles qui ont frappé l'archipel, selon des données publiées jeudi par le ministère des Finances.

Le surplus courant a décliné de 19% sur un an, à 1.821,6 milliards de yens (16 milliards de francs suisses).

Le Japon a certes enregistré un excédent commercial, mais celui-ci a chuté de 62% par rapport à septembre 2017.

Les exportations ont diminué de 0,9% à 6.671 milliards de yens, signant leur première baisse depuis novembre 2016. Elles ont fait les frais de la fermeture de l'aéroport du Kansai près d'Osaka (ouest), après le passage d'un typhon début septembre, et des conséquences sur les circuits logistiques du tremblement de terre survenu juste après à Hokkaido (nord).

Parallèlement, les importations, dopées par la hausse des cours du pétrole, ont augmenté de 8% à 6.347,7 milliards de yens.

Le compte des services a quant à lui réduit son déficit de 27% (à 41,5 milliards de yens).

Enfin, le compte des revenus primaires, qui reflète les gains liés aux investissements à l'étranger, a vu son excédent légèrement progresser (+1,6% à 1.694,5 milliards de yens).

La balance des transactions courantes est un bon indicateur de la situation d'une économie par rapport au reste du monde, car elle prend en compte non seulement les échanges de biens mais aussi ceux des services, ainsi que les revenus liés aux investissements directs et ceux du travail, les transferts courants entre résidents et non résidents (prestations sociales, aide alimentaire par exemple).

Le Japon, troisième économie du monde, enchaîne les excédents depuis maintenant 51 mois d'affilée, une situation qui ne plaît pas au président américain Donald Donald Trump. Il souhaite rééquilibrer les échanges commerciaux entre les deux pays, et des négociations en ce sens sont prévues début 2019.

Selon des propos rapportés par l'agence Kyodo, M. Trump a réaffirmé mercredi que "le Japon ne traitait pas les Etats-Unis équitablement", dénonçant de nouveau "les millions de voitures japonaises" débarquant aux Etats-Unis quand très peu de véhicules made in USA sont vendus sur le sol nippon.

