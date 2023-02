Japon: l'inflation accélère à 4,2% en janvier, nouveau record depuis 1981

Tokyo (awp/afp) - L'inflation au Japon a poursuivi son accélération en janvier à 4,2% par an (hors produits frais), au plus haut depuis septembre 1981, selon des données publiées vendredi par le ministère nippon des Affaires intérieures.

Cette hausse des prix est légèrement inférieure à celle qu'attendaient les économistes (+4,3%), après +4% en décembre.

Les prix à la consommation bondissent dans le pays depuis le printemps dernier dans le sillage de la flambée des tarifs de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, qui a aussi alourdi la facture de produits alimentaires et de biens durables.

En excluant les prix de l'énergie, l'inflation en janvier a également de nouveau accéléré (3,2% contre 3% en décembre), selon les données du ministère.

Les économistes s'attendent cependant à un net ralentissement de la hausse des prix à la consommation à partir de février, quand les effets de mesures anti-inflation du gouvernement japonais, incluant des subventions aux factures d'électricité et de gaz, commenceront à se matérialiser.

Depuis avril dernier, l'inflation dans le pays dépasse l'objectif de la Banque du Japon (2% hors produits frais), mais cette hausse des prix est surtout une inflation importée ne satisfaisant pas la BoJ, qui pense toujours qu'elle va décélérer en 2023.

La BoJ a ainsi maintenu en janvier son taux négatif de court terme à -0,1% et n'a pas augmenté le plafond des rendements obligataires japonais à 10 ans qu'elle tolère, alors qu'elle l'avait relevé par surprise à 0,5% le mois précédent, ce qui avait ravivé les spéculations sur un prochain resserrement monétaire de sa part.

Le gouverneur actuel de la BoJ, Haruhiko Kuroda, qui mène depuis 10 ans une politique monétaire ultra-accommodante ayant fait chuter le yen face au dollar ces derniers mois, doit être remplacé en avril par l'économiste Kazuo Ueda, désigné la semaine dernière par le gouvernement japonais.

S'exprimant pour la première fois vendredi devant le Parlement nippon, M. Ueda a jugé "appropriée" cette politique et signifié son intention de la poursuivre dans l'immédiat.

"Il est nécessaire de maintenir l'assouplissement monétaire pour soutenir l'économie et créer un environnement dans lequel les entreprises peuvent augmenter les salaires", a-t-il déclaré.

Il a dit s'attendre à ce que l'inflation retombe sous les 2% d'ici le milieu de l'exercice 2023/24, qui commencera le 1er avril.

Sa mission s'annonce périlleuse, alors que la politique de la BoJ semble de plus en plus intenable dans le contexte mondial d'inflation élevée et de hausses de taux, sans qu'il paraisse aisé d'en sortir sans dommages pour l'économie nippone.

Celle-ci a péniblement rebondi au quatrième trimestre 2022 grâce à la consommation des ménages et au retour des touristes étrangers, mais reste néanmoins fragile.

Mi-janvier, la BoJ a légèrement relevé sa prévision d'inflation au Japon pour l'exercice en cours 2022/23 (qui s'achèvera le 31 mars), à 3% contre 2,9% précédemment, mais a laissé inchangée sa perspective pour 2023/24, à 1,6%.

Elle a aussi rehaussé sa prévision d'inflation pour 2024/25 à 1,8% contre 1,6% auparavant.

afp/al