Japon: l'inflation accélère à 4% en décembre, nouveau record depuis 41 ans

Tokyo (awp/afp) - L'inflation au Japon a de nouveau accéléré en décembre, à 4% par an (hors produits frais), au plus haut depuis décembre 1981, selon des données publiées vendredi par le ministère nippon des Affaires intérieures.

Cette hausse des prix, après +3,7% en novembre, est conforme à ce qu'attendaient les économistes.

Les prix à la consommation augmentent au Japon depuis le printemps 2022 à cause de la flambée du coût de l'énergie liée à la guerre en Ukraine, qui a aussi renchéri les produits alimentaires et d'autres biens.

Sans tenir compte de l'énergie, l'inflation a ainsi été plus modérée (3%) en décembre, tout en étant plus forte là aussi que le mois précédent.

Depuis avril dernier, l'inflation dans le pays dépasse l'objectif de la Banque du Japon (2% hors produits frais), sous l'effet de la flambée des prix énergétiques et alimentaires dans le contexte de l'invasion russe en Ukraine.

Sur l'ensemble de 2022, les prix à la consommation hors produits frais ont accusé une hausse de 2,3% dans l'archipel, la première en moyenne annuelle depuis 2019.

Mais cette progression des prix, qui reste à des niveaux modérés comparé aux autres pays industrialisés, est surtout une inflation importée ne satisfaisant pas la BoJ, qui pense toujours que celle-ci va décélérer en 2023 et que les conditions ne sont pas réunies pour abandonner sa politique monétaire ultra-accommodante.

"Pour le moment nous ne pouvons pas prévoir quand l'objectif de 2% d'inflation sera atteint de manière stable et durable", a insisté mercredi le gouverneur de la Banque centrale, Haruhiko Kuroda.

La BoJ a ainsi maintenu mercredi son taux négatif de court terme à -0,1% et n'a pas augmenté le plafond des rendements obligataires japonais à 10 ans qu'elle tolère, alors qu'elle l'avait relevé par surprise à 0,5% le mois dernier, ce qui avait ravivé les spéculations sur un prochain resserrement monétaire de sa part.

L'institution a légèrement relevé sa prévision d'inflation au Japon pour l'exercice en cours 2022/23 (qui s'achèvera le 31 mars), à 3% contre 2,9% précédemment, mais a laissé inchangée sa perspective pour 2023/24, à 1,6%.

Elle a aussi rehaussé sa prévision d'inflation pour 2024/25 à 1,8% contre 1,6% auparavant.

Plusieurs éléments pourraient donner raison à la BoJ comme le recul des prix mondiaux du pétrole et du gaz depuis l'été dernier.

L'inflation devrait aussi "décélérer à partir de ce mois-ci avec les subventions gouvernementales aux factures d'électricité et de gaz" entre janvier et septembre et la remontée du yen, a estimé Darren Tay dans une note de Capital Economics.

Tout en prévoyant que l'inflation hors produits frais et énergie continuera à accélérer début 2023, il souligne que cela "coincidera avec une récession aussi bien au Japon qu'ailleurs", ce qui ne devrait pas inciter la BoJ à relever ses taux.

afp/ck