Japon: l'inflation en avril au plus haut depuis 2015

Tokyo (awp/afp) - Les prix à la consommation au Japon ont augmenté en avril à un niveau plus vu depuis sept ans, selon des statistiques publiées vendredi. La hausse, qui s'est trouvée accélérée par un effet de base positif, ne devrait pas induire de resserrement monétaire.

Les prix hors produits frais ont grimpé de 2,1% le mois dernier sur un an, la plus forte accélération au Japon depuis mars 2015. En excluant les périodes de hausses de taxes sur la consommation, il s'agit de la plus forte accélération depuis 2008. Ce chiffre publié par le ministère des Affaires intérieures est supérieur aux prévisions du consensus d'économistes de l'agence Bloomberg, qui attendaient +2%, après +0,8% en mars.

Le cap des 2% d'inflation hors produits frais, que la Banque du Japon (BoJ) poursuit depuis plusieurs années, est ainsi enfin franchi, même si cette hausse des prix a été principalement induite par un effet de base positif. L'inflation bénéficie ainsi d'une comparaison très favorable sur un an, alors que les baisses de tarifs de téléphonie mobile, qui avaient lourdement pesé sur le calcul des prix à la consommation début 2021, se stabilisaient en avril.

En excluant aussi l'énergie, les prix à la consommation ont progressé pour la première fois en près de deux ans (+0,8%). L'inflation globale (incluant les produits frais et l'énergie) s'est elle établie en avril à 2,5%, contre 1,2% en mars.

"Je pense que les prix à la consommation vont rester à des niveaux élevés cette année, autour de 2%, alors que les prix des produits frais et de l'énergie vont continuer à progresser", a déclaré à l'AFP Yoshiki Shinke de Dai-Ichi Life Group, estimant cependant que cette inflation ne devrait pas perdurer en 2023, alors que la flambée va s'essouffler.

La BoJ droite dans ses bottes

"La poussée de l'inflation en avril au-delà de l'objectif de 2% de la BoJ est un tournant, mais elle était due à des distorsions statistiques et des facteurs influant sur les coûts. Cela ne va pas convaincre" la BoJ de mettre fin à sa politique monétaire ultra-accommodante, a estimé pour sa part Yuki Masujima de Bloomberg Economics. Ce renchérissement importé, tiré par les coûts de l'énergie et d'autres matières premières, est ainsi très différente de l'inflation "saine" dont rêve la BoJ, induite par la demande et la croissance économique.

"Le PIB du Japon (qui s'est replié de 0,2% au premier trimestre, NDLR) n'a toujours pas dépassé ses niveaux d'avant-pandémie et les hausses de salaires sont encore anecdotiques", a souligné Marcel Thieliant dans une note de Capital Economics. Le pouvoir d'achat des Japonais est par ailleurs fragilisé par la hausse des prix de nombreux produits alimentaires, et il est aussi miné par la chute du cours du yen, récemment retombé à son plus bas niveau depuis 20 ans face au dollar.

La BoJ avait relevé fin avril sa prévision d'inflation pour l'exercice 2022/23 (débuté le 1er avril) à 1,9%, contre une précédente prévision de 1,1%. Elle avait cependant maintenu sa politique monétaire ultra-accommodante, estimant qu'en excluant également l'énergie, la hausse devrait se limiter à 0,9% sur cette période.

Le gouverneur de la BoJ, Haruhiko Kuroda, avait ainsi déclaré que l'inflation de l'exercice actuel, causée par la flambée des coûts de l'énergie et d'autres matières premières sur fond de la guerre en Ukraine, n'allait "pas durer longtemps", et l'institution prévoit qu'elle va retomber à 1,1% en 2023/24.

afp/vj