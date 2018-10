Japon: la BoJ abaisse ses prévisions d'inflation, reconduit sa politique

Tokyo (awp/afp) - La Banque du Japon (BoJ) a sans surprise reconduit mercredi sa politique d'assouplissement monétaire, tout en abaissant une nouvelle fois ses prévisions, poursuivant son chemin de croix vers une inflation de 2%.

Dans un rapport publié à l'issue d'une réunion de deux jours, elle dit désormais anticiper une hausse des prix (hors denrées périssables) de 0,9% sur l'exercice d'avril 2018 à mars 2019, au lieu de 1,1% attendu auparavant, énième révision pour une BoJ impuissante à atteindre sa cible.

Le gouverneur, Haruhiko Kuroda, nommé au printemps 2013 pour décliner le versant monétaire de la stratégie "abenomics" du Premier ministre Shinzo Abe, voulait initialement y parvenir en 2015. Trois ans après, le compte n'y est pas.

La projection pour l'année 2019/2020 s'établit à seulement 1,4% (contre 1,5% précédemment), en excluant l'impact d'une hausse de la TVA, qui doit passer de 8% actuellement à 10% en octobre 2019.

"Les risques ont tendance à augmenter", note la BoJ. "L'élan pour atteindre l'objectif de 2% demeure mais il n'est pas encore suffisamment solide, et les évolutions des prix continuent à demander une attention particulière".

La banque centrale blâme "l'attitude prudente des entreprises", qui rechignent à augmenter les salaires de manière significative malgré un marché du travail sous pression dans un contexte de taux de chômage historiquement faible.

Les estimations de croissance restent quant à elles globalement inchangées: +1,4% cette année, puis 0,8% les deux exercices suivants. La BoJ évoque l'effet positif d'investissements liés aux jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ainsi que de ceux destinés à répondre à la pénurie de main-d'oeuvre.

Conformément aux attentes des analystes interrogés par l'agence Bloomberg, l'institution tokyoïte a opté pour le statu quo monétaire, maintenant à l'identique son massif programme de rachat d'actifs.

L'objectif est que les investisseurs qui se défont de ces actifs - des banques le plus souvent - réinjectent dans l'économie les liquidités qu'ils obtiennent en échange, en prêtant aux ménages et aux entreprises qui, à leur tour, doivent stimuler la croissance et l'inflation.

Dans la même optique, la BoJ a reconduit le taux d'intérêt négatif (-0,1%) instauré sur certains dépôts de banques dans ses coffres, pour les dissuader d'y faire dormir de l'argent.

Cette situation, qui dure depuis de longues années déjà, devrait se prolonger jusqu'en 2020 au plus tôt, de l'avis de la plupart des experts.

afp/jh